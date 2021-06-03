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Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu

Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
03 Haziran 2021 Perşembe 09:52

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alımı yapacak.

 

İlanda "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden  karşılanmak  suretiyle  Üniversitemiz  Diş  Hekimliği  Fakültesinde  istihdam  edilmek üzere,  ön  lisans  ve  lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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