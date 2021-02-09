AKEV Üniversitesi personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi'nin 75 akademik personel alacağı duyruldu

Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacak.

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru şekli ve süresi gibi ayrıntılar için LÜTFEN TIKLAYINIZ