Akhisar'da artçılar sürüyor

Akhisar'da, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

Valilik'ten açıklama

Öte yandan, Manisa Valiliği de depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında Karabörklü Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gören Ümmü Gülsüm Çokdinç (65), "Depremden dolayı çok korktuk. Biz evimizin bahçesinde kurulan çadırda yaşıyoruz. Ama yine de korkuyoruz. Arada sırada yemek yapmak için eve girmek zorunda kalıyoruz. Tam da evde olduğum sırada deprem oldu. Dizlerim tutuldu. Hemen kendimi dışarıya attım. Rabbimden tek dileğimiz bu depremlerin bir an önce son bulmasıdır" dedi. Depremden etkilenen bir diğer vatandaş Sait Gürlek (47), "Depremden dolayı çok korktuk. Yani burada duruyoruz ama büyük bir korkuyla duruyoruz. İnşallah bu depremler en kısa zamanda sona erer" diye konuştu.

Sürekli sallanıyoruz

Depremden duyduğu endişeyi anlatan Recep Yılmaz (65), "22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrasında çok endişeliyiz. Gerçekten korkuyoruz. Sürekli sallanıyoruz. Tek teselli eden nokta ise can kaybının ya da yaralanmanın olmamasıdır. Çadırda kalıyoruz. Depremler sırasında çıkan gürültülerden çok ürküyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Psikolojimiz bozuldu." ifadelerini kullandı. Depremle yaşamaya alıştığını anlatan Veysel Yılmaz (42) ise "Deprem maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Bizler de buna alışmaya çalışıyoruz. Ama yaşarken de korkuyoruz. Umuyoruz ki depremler bir an önce biter bizde rahat bir nefes alırız" diye konuştu.



