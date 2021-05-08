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AKP'den ikinci çizgi film. Bu kez Sağlık Bakanlığı yayınladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri vurgulamak üzere çizgi film paylaşımı yaptı

08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:57

AKP büyük bir kampanyayla duyurduğu ve daha sonra sildiği "Yalan Üretim Merkezi" videosunun ardından bir çizgi film daha hazırladı. Sağlık Bakanlığı COVID pandemisine yönelik Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar'ın yer aldığı bir çizgi filmi bugün yayınladı.

"Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar’ın #COVID19 pandemisinin üstesinden gelmek için sizlere önerileri var" notuyla paylaşılan videoda "Çılgın Hırsız" serisinin Gru karakteri ve minyonlar "Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, birbirinize karşı nazik olun" mesajı verirken, maske, mesafe, hijyen kuralları anımsatılıyor.

Animasyonda, evde kalacaklara da “yemek yapın, toplantılarınızı uzaktan yapın” gibi tavsiyeler veriliyor.

Etiketler; #akp #sağlık bakanlığı #sağlık bakanlığı çizgi film
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