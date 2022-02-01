AKP'den üç yeni vergi açıklaması!

AKP’nin bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif yasalaşırsa Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında üç yeni vergi getirilecek

AKP milletvekilleri, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Buna göre ‘Dijital Hizmet Vergisi’, ‘Konaklama Vergisi’ ve ‘Değerli Konut Vergisi’ adı altında üç yeni vergi getirilecek.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, teklifin detaylarını açıkladı. Muş, 45 maddelik yasa teklifiyle “Dijital Hizmet Vergisi” ismi altında yeni bir verginin konulmasını önerdiklerini aktardı.



Dijital alana ilişkin dünyada 750 milyon avro, Türkiye’de ise 20 milyon liradan fazla hasılat elde edildiğini söyleyen Muş, Dijital Hizmet Vergisi’nin her türlü reklam gelirleri, içerik satışları ile mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında belirlendiğini kaydetti.

KONAKLAMA VERGİSİ

Teklif yasalaşırsa Dijital Hizmet Vergisi’nin yanı sıra Konaklama Vergisi’nin de getirileceğini açıklayan Muş, bu verginin dünyada pek çok ülkede uygulaması bulunduğunu savundu. Muş, “Konaklama Vergisi’nin oranı hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 2020 için yüzde 1 oranında, 2021 ve sonrası için yüzde 2 oranında uygulanacak. 2020’nin nisan ayı başında bu vergi yürürlüğe girecek. Belli başlı yerler, kamu misafirhaneleri, öğrenciler ile diplomatların kaldığı yerler istisna olacak” dedi.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Yasa teklifiyle “Değerli Konut Vergisi” isminde yeni bir vergi daha ihdas edileceğini de duyuran Muş, “Teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler” diye konuştu.

GELİR VERGİSİ DEĞİŞİYOR

Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı önerdiklerini de ifade eden Muş, “500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecekler” dedi. Spor hakemlerinin elde ettikleri kazançların Gelir Vergisi’nden istisna olduğunu hatırlatan Muş, söz konusu istisnanın kaldırılacağını, en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat oranının yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacağını söyledi.

Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarını 500 bin lirayla sınırlı tutmayı teklif ettiklerini de aktaran Muş, 500 bin lira gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına, kazançlarını beyan etme ve beyanname verme imkânı getireceklerini ifade etti. Muş ayrıca, özel sektörde şirketlerin, kiraladıkları otomobillerde giderleştirebilecekleri üst limitin 5 bin 500 lira olmasını teklif ettiklerini belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Muş, “Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15’ti, bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanına yetki verilmesini teklif ediyoruz” dedi.