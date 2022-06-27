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Akraba ziyaretinden dönerken maganda kurşunu ile yaralandı!

Adana'da ailesi ile birlikte akraba ziyaretinden dönen 42 yaşındaki Menekşe Aksoy, kavga eden grubun ateşlediği silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. Sırtından yaralanan Aksoy hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu bilgisi verildi

Akraba ziyaretinden dönerken maganda kurşunu ile yaralandı!
27 Haziran 2022 Pazartesi 08:12

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde meydana geldi. Akrabalarını ziyaret eden Emre Aksoy, beraberinde eşi Menekşe Aksoy ve çocuğuyla birlikte eve gitmek üzere motosikletle yola çıktı. Motosiklette bulunan aile Şehit Mehmet Özel Caddesi'nden geçerken silahla kavga eden iki gurubun arasında kaldı. Tarafların ateşlediği tabancadan çıkan mermi, motosiklet üzerinde bulunan Menekşe Aksoy'un sırtına isabet etti. Eşinin vurulduğu fark eden Emre Aksoy, motosikleti yolun kenarına çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kavga eden grup, olayın ardından kaçarken, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Menekşe Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekibi, Aksoy'un yaralandığı noktanın yaklaşık 50 metre uzağında 5 adet boş tabanca kovanı buldu. Kavgaya karışan ve silahı ateşleyen şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #silahlı kavga #yaralanma #maganda kurşunu
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