Akşam annesini itti, sabah ölüsünü buldu!

Konya'da önceki akşam anne Elife Sevinç ile kızı Ayşenur Sevinç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ayşenur Sevinç annesini itti. Bunun üzerine yere düşen anne daha sonra kalkalarak balkona çıktı. Kızı ise odasına giderek uyudu. Sabah uyanan Ayşenur Sevinç, balkonda annesinin cansız bedenini buldu. Durumu yetkililere bildiren Sevinç tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşit Pınar Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, Ayşenur Sevinç belirlenemeyen nedenle annesi Elife Sevinç ile tartıştı. Tartışma sırasında Sevinç'in iteklediği annesi yere düştü ve beton zemine başını çarptı. Tekrar ayağa kalkan Elife Sevinç, hava almak için balkona çıktı. Kızı da odasına geçip uyudu. Ayşenur Sevinç, saat 06.00 sıralarında uyandığında annesini balkonda yerde hareketsiz buldu. Başında da kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Elife Sevinç'in öldüğünü belirledi. Elife Sevinç'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ayşenur Sevinç ilk ifadesinde ''Akşam annemle tartıştık. Tartışma sırasında bana zarar vereceğini düşünerek itekledim ve yere düştü. Sonra ayağa kalktı. Hava almak için balkona çıktı. Ben de odamda uyudum. Sabah uyandığımda annem odasında yoktu. Balkona baktığımda başında kan vardı ve hareketsiz haldeydi'' dediği öğrenildi.

Ayşenur Sevinç, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edildi. Ayşenur Sevinç (24), 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürme' suçundan sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.