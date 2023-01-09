Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!

Aksaray'da yeni aldığı eve tadilata giden 64 yaşındaki Ali Dinke, 10 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşünce hayatını kaybetti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4373 Sokakta 4 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. Yeni aldığı eve tadilat yapmaya giden Ali Dinke, belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki asansör boşluğundan beton zemine düştü. Durumu fark eden Dinke'nin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Düştüğü yerden çıkarıp ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dinke, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.