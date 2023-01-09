UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
0
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
KORONAVİRÜSÜN YENİ VARYANTI ÇIKTI!
0
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
STİLETTO SEVEN KADINLARA KÖTÜ HABER!
0
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
CİNSEL ORGANINA ÖYLE BİR ŞEY SOKTU Kİ...
0

Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!

Aksaray'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti!
09 Ocak 2023 Pazartesi 09:08

Aksaray'da yeni aldığı eve tadilata giden 64 yaşındaki Ali Dinke, 10 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düşünce hayatını kaybetti

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4373 Sokakta 4 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. Yeni aldığı eve tadilat yapmaya giden Ali Dinke, belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki asansör boşluğundan beton zemine düştü. Durumu fark eden Dinke'nin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Düştüğü yerden çıkarıp ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dinke, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aksaray #asansör #ölüm #haber
Önceki Haber
Karabük'te yaşlı çift, soba gazından zehirlenerek öldü!
Sonraki Haber
Ankara kulislerinde dolaşan şok iddia! Mansur Yavaş öyle bir şey teklif etti ki...
Kafasına kütük çarpan kişi öldü!
Kafasına kütük çarpan kişi öldü!
0
Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüyü izleyenler doktoru sabrından dolayı tebrik etti!
Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüyü izleyenler doktoru sabrından dolayı tebrik etti!
0
Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu!
Kartal'da bir evde 2 kadın ölü bulundu!
0
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personeller alınacak
0
İstinye Üniversitesi 33 kişi alacak
İstinye Üniversitesi 33 kişi alacak
0
Ege Üniversitesi personel alacak
Ege Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.