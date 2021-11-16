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Aksaray Üniversitesi 20 kişi alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Aksaray Üniversitesi 20 kişi alacak
16 Kasım 2021 Salı 09:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Aksaray Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.


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