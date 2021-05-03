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Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:40

Aksaray Üniversitesi'ne  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  2914  sayılı  Yükseköğretim Personel  Kanunu  ile  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği uyarınca, unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda  bulunacak  adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesi  ve  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  web  sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

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