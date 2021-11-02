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Akşehir Belediyesi memur alacak

Akşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru ve memur alımı yapacağını duyurdu

Akşehir Belediyesi memur alacak
02 Kasım 2021 Salı 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya'ya bağlı Akşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır.

 

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 29/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar (09:00-12:00 / 14:00-17:00 saatlerinde) Meydan Mahallesi Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

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