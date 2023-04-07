Akşener: İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısını kınadı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırının ardından şimdi de Gazze'de Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırılıyor. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.