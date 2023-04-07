Akşener: İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum" dedi

Akşener: İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum
07 Nisan 2023 Cuma 14:08

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısını kınadı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen saldırının ardından şimdi de Gazze'de Filistinli kardeşlerimize bomba yağdırılıyor. Bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyor, İsrail hükümetini derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #KINAMA #İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener #İsrailin Mescidi Aksanın ardından Gazzeye yönelik saldırıs
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