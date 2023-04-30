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Akşener, İzmir'de her evden bir oy istedi

Akşener, İzmir'de her evden bir oy istedi
30 Nisan 2023 Pazar 19:37

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Gündoğdu Meydanı'ndaki Millet İttifakı Mitingi'nde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partine oy istedi. Akşener, "Biz bu tür mitinglerde sadece Sayın Kılıçdaroğlu’na oy istiyoruz, İYİ Partililer hem Sayın Kılıçdaroğlu’na hem Millet İttifakı ile kendi logosuyla seçime giren İYİ Parti’ye oy verecekler. Özellikle CHP seçmenine saygım sonsuz ama burada her siyasi görüşten insanlar var; her aileden 1 oy istiyorum. Bana, ‘Kocasını aldattı’ bile dediler, bu benim için ölümdü. Her aileden bir oy istiyorum; moralim için, iradem için, ailem için, torunum için, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu kavgayı mücadeleyi verebilmek için size ihtiyacım var. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaoroğlu olacak, inşallah biz de Millet İttifakı logosuyla seçime giren bir parti olarak çok iyi oy alacağız. İzmir istibdata karşıdır. Biz de hep şunu diyoruz; kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" dedi.

Etiketler; #izmir #14 Mayıs #iyi parti #meral akşener
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