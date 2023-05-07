Akşener: Kandil’i dümdüz edeceğiz

Partisinin Sakarya mitinginde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz iktidar olduğumuzda Kandil’i dümdüz edeceğiz, dümdüz" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Sakarya Adapazarı'nda miting düzenledi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, “Recep Bey. sen bu seçimi kaybetmemek için ne kadar yanlış varsa, elinden ne geliyorsa yapıyorsun. Senin sağ elinde Hizbullah var. Bir elinde Hizbullah var. Gaffar Okkan’ın katilleriyle el sıkıştın. Diğer elinde PKK var. Kanlı terör örgütü PKK var sol elinde. İkisiyle de el sıkıştın. Apo’ya yalvarıyorsunuz. Apo’yla akraba olmuşsunuz. ‘Bizim Mehmet’ diyorsunuz kardeşine. Kandil’le 50 bin tane dümen var aranızda. Buradan ilan ediyorum. Biz iktidar olduğumuzda Kandil’i dümdüz edeceğiz, dümdüz. Çıksın söylesin bakalım 'PKK kanlı ve ayrılıkçı eli silahlı hain terör örgütüdür, sonuna kadar mücadele etmek haktır. PKK’lıya müsamaha göstermek yanlıştır' desin. Bana PKK'lı diyor. Ben PKK’lıysam ne iş yapıyorsunuz kardeşim ? Devletin polisi beni koruyor. O şerefli Türk polislerine beni korutup, bana PKK’lı diyorsunuz. Gereğini yapsanıza” dedi.

Akşener, “Asayişten sorumlu birisi var. Kafayı adam evlilikle bozmuş. Biz kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakıyormuşuz. Daha da ileri gitti. Hayvanlarla erkekleri evlenmeyi serbest bırakıyormuşuz. Türkiye’de bütün psikiyatrları bu cezayı ehliyeti kaybolmuş muhteremleri tedavi etmeye davet ediyorum. Allah bize acısın” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN ÖZELDE ÜCRETSİZ TEDAVİSİNİ SAĞLAYACAĞIZ’

Bir şehit aileleri derneğinden kendisine, şehit anne ve babasına verilen ücretin asgari ücretle aynı olması yönünde talep geldiğini belirten Akşener, “Şehit anne ve babasının maaşı ayrı ayrı asgari ücrete çıkarılsın. Bunu anında yerine getireceğiz. Şehit aileleri ve gazilerin özel hastanelerde ücretsiz tedavi edilebilir olmasını sağlayacağız. Şehit yakını ister devlet, ister özel hastanede tedavi olabilir. Para isteyemezsiniz ayıptır, günahtır. Evladını vermiş, gaziler de kendini vermiş. Cenabı hak inşallah hiçbirimizi hem kendi huzurunda hem de sizin karşınızda mahcup etmesin. Bugünküler gibi israf edeceksek, hırsızlık yapacaksak, Cenabı Hak hepimizin canını alsın inşallah. Dolayısıyla Allah utandırmasın. 14 Mayıs akşamı sizden oylarınızı istiyorum. Bir oy kemale bir oy Meral’e. Kemal bey Cumhurbaşkanı, Meral Akşener de Başbakan olacak inşallah” dedi.

MANSUR YAVAŞ: BİZİM İÇİN PKK DA HÜDA PAR DA AYNI

Meral Akşener sahneye çıkmadan önce kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, PKK ve HÜDA PAR’ın birbirinden farkı olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

“O İHA’ların, SİHA’ların yapılışı 90’lı yıllara dayanıyor. Daha da geliştirile geliştirile bu hale geldi. Allah razı olsun yapanlardan. İnşallah biz de daha iyilerini yapacağız. O İHA’ların çok işi var. Sınırımızda YPG ve PKK’lılara Amerika silahlı eğitim veriyor. Kandil silahı bırakmadığı takdirde sınırlarımızı tehdit ettiği müddetçe o İHA’ların çok işi var. Füze olup düşmanların üstüne yağacak. Siz misiniz milletçi. Siz değil misiniz ‘milliyetçiliğin her türlüsünü ayaklar altına aldık’ diyen. İkide bir konuşup konuşup 'bu devleti teröristlere bırakmayın' diyorsunuz. Siz demiyor muydunuz '85 terörist kaldı' diye. Yalan mı söylüyorsunuz. Sizlere oy vermeyecek milyonları terörist mi kabul ediyorsunuz. Bir ülke, vatandaşına terörist muamelesi yapamaz. Ne terörü ne teröristi kabul ediyoruz. Bizim için PKK da HÜDA PAR da aynı. Kürdistan kurulsun, ülke bölünsün, diye uğraşıyorlar. Ne fark ediyor PKK ile HÜDA PAR ne fark ediyor. Aynı görüşü savunuyorlar. Bize 6’lı masa, 6 benzemez derken, siz de 6 tane oldunuz. Bunların içinde HÜDA PAR da var adı sol parti olan DSP de var.”