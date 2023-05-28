Akşener: Son ana kadar sandıkların başında kalın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nın mensubu tüm sandık müşahitleri, sandık başkanları, son ana kadar sandıkların başında kalmalıdır" dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının sonuçlarını parti genel merkezinden takip etti. Partiye girişte açıklama yapan Akşener, seçimin hayırlı olmasını diledi. Halkın kararı neticesinde bir sonucun ortaya çıkacağını belirten Akşener, "Elbette ki temennimiz bu kararın, bu ucube sistemin değişmesi yönünde çıkmasına dair. Umudumuz, inancımız ve temennimiz var; ama onun ötesinde aracılığınızla şu çağrıyı yapmak istiyorum. Millet İttifakı'nın mensubu tüm sandık müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandıkların başında kalmalıdır. Eğer herhangi bir yorgunluk belirtisi, herhangi bir problem yaşandığında da hangi partiye mensuplarsa o partinin mutlaka ilgililerini aramalılar. Mutlaka ve mutlaka sandık başlarında herkesin yerinde kalması gerekiyor. Özellikle gençlerden çok müşahit vardı, onların orada kalıp motivasyonlarını yüksek tutmalarını rica ediyorum" diye konuştu.