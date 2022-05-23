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Aksu'da çardaklar yıkılmadı! Tatilciler yerleşmeye başladı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararı, geçen ay 3'üncü kez ertelendi. Kararın ertelenmesiyle tatilciler, çardaklarda tadilat yapıp, yerleşmeye başladı

Aksu'da çardaklar yıkılmadı! Tatilciler yerleşmeye başladı!
23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:14

Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardakla ilgili, ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi.

Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü. Aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara dokunulmadı. Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, 29 Nisan'da uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi. Geçen nisan ayında yıkıma gelecek 5 personelden 3'ünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla 3'üncü kez ertelendi.

YIKILMAYINCA YERLEŞTİLER

Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenilerinin yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından bölgeye asılan 'Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz' yazılı tabelanın etrafında çardaklar olduğu, Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği tarafından 'Caretta carettaların üreme alanı olan bu alana çardak yapmak kesinlikle yasaktır' yazılı tabela asıldığı görüldü.

Bazı tatilciler çardaklarında tatillerine başlarken, su bağlantısının sağlanması için boruların döşendiği de görüldü.

Konuyla ilgili telefonla görüşülen Aksu Belediye Başkanı AK Partili Halil Şahin, henüz yıkımın gerçekleşemediğini söyledi. Şahin, "Yıkım kararıyla ilgili arkadaşlar Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'yle görüşüyor. Yıkımla ilgili vatandaşın çardaklarını kendilerinin kaldırması gibi bir talebi vardı. Görüşmeler sürüyor" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #aksu #çardak #deniz kenarı
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