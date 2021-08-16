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Alanya'da 4 tur teknesi alev alev yandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tur teknesinde başlayan yangın diğer 3 tekneye sıçradı. Yangında 2 tekne kül olurken, diğer iki tekne ise söndürüldü

Alanya'da 4 tur teknesi alev alev yandı!
16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:35

Olay dün saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir gezi teknesi yanmaya başladı. Alevler ise kısa sürede teknenin yanında bulunan diğer 3 tekneye daha sıçradı. Teknede bulunan bazı personeller yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak çalışanlar başarılı olamadı ve kendilerine kurturmak için denize atlamak zorunda kaldılar.

4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yangında 2 ahşap tekne küle dönerken, sac kaplamalı iki tekne ise söndürüldü. Teknelerde soğutma çalışması sürerken 1 kişi de dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü.

'TEKNELERDE KİMSE YOK'

Yangınla ilgili bilgi veren Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Türkler Mahallesi'nde bulunan limanda maalesef 4 tane gezi teknemizde yangın başladı. 1 tanesi söndürüldü, diğeri söndürülmek üzere. 2 tanesi de tamamen yandı. Hem Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi hem de Sahil Güvenlik denizden müdahale ediyor. Tabii bunlar ahşap tekneler olduğu için çok hızlı bir şekilde yanıyor. Edindiğimiz bilgiye göre. 4'ünün de içerisinde kimse yokmuş. Burada bağlı duruyorlarmış. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yok. Söndürme işlemi bittikten sonra arkadaşlarımız savcılık talimatı doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik tarafından gerekli soruşturma yapılacak.” dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili ise soruşturma açıldı.


Kaynak: DHA
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