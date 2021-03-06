Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi personel alımı

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 18 akademik personel alacağını duyurdu

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'ne Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

İlan için son başvuru tarihi 20 Mart 2021.

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