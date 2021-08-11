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Alanya plajında tepki çeken görüntüler!

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir plajda, 2 Afgan gencin Afganistan bayrağını göndere çektiği görüntüleri paylaşması, sosyal medyada tepki çekti. Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün o bayrağı indirerek, yerine Türk ve Azerbaycan bayrağı astı

Alanya plajında tepki çeken görüntüler!
11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:25

Alanya’da bir plajda iki Afgan gencin Afganistan bayrağını bayrak direğine çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşması, tepki çekti. Afgan gençlerin 3 ay önce görüntüleri çektiği, ülkelerine döndükten sonra videoyu paylaştığı belirlendi.

Bu videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün bayrağın asılı olduğu plaja gitti. Göndere çekilen Afganistan bayrağını indiren Ülkü Ocakları üyeleri, ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını göndere çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #afgan bayrağı #afgan plaj alanya
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