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Aldıkları kurbanlığı kesmek için ahıra gidince büyük şaşkınlık yaşadılar!

Bursa'da, kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen Fatma İlhan, "Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim" dedi

Aldıkları kurbanlığı kesmek için ahıra gidince büyük şaşkınlık yaşadılar!
09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:33

Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde yaşayan Fatma İlhan, 2 ay önce, Kurban Bayramı'nda kesmek için keçi satın aldı. Evinin ahırına bağladığı keçiyi 2 aydır besleyen İlhan, bu sabah kesim için yanına gittiğinde doğum yaptığını gördü. Keçinin yanında duran oğlağı gören İlhan, kesmekten vazgeçti.

Keçiyi alırken gebe olduğunu bilmediğini ve fark etmediğini, ahır karanlık olduğu için doğum yaptığını da anlamadığını söyleyen Fatma İlhan, "Kurban kesmek için ahıra gittik. Doğurmuş, kesmedik hayvanı. Öyle kaldı. Gebe olduğunu hiç fark etmedik. Doğum yaptığını da görmedik. 1-2 gün önce doğurmuş. Ahır karanlık olduğu için fark etmedik, görmedik. Kesmeye gittiğimizde bir baktık oğlak var arkasında. Yavrusu var. Kesilmekten kurtuldu" dedi. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #keçi #kurban bayramı #doğum yapan keçi
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