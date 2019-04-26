ALES giriş belgeleri erişimde

Adaylar, ALES giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Mayıs'ta yapılacak 2019-ALES/1'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. ÖSYM'nin duyurusunda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

AÜ Açıköğretim bahar dönemi ara sınav sonuçları belli oldu. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı bahar ara dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla ya da "Anadolu Mobil" uygulamasından öğrenebilecek.