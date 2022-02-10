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Alevilere hakaret etti, kendini bu sözlerle savundu: Alkollüydüm

Alevilere hakaret etti, kendini bu sözlerle savundu: Alkollüydüm
10 Şubat 2022 Perşembe 13:12

Kocaeli'nde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere yönelik hakaretlerde bulundu. Tilki'nin küfür ettiği videolar sosyal medyada yayılınca tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası tutuklanan Tilki, o sırada alkollü olduğunu ileri sürdü

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki’yi gözaltına aldı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Tilki hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlattı. Dün adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, “Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk. Grupta konuşan birileri savunduğum iktidar partisine, İslam’a küfür ve hakaret ettiler. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim. Kullandığım cümleleri onlara söyledim. Herkese söylemedim. Bütün Alevileri kastetmedim. Sosyal medyada yayın sırasında alkollüydüm." dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #alevi #tutuklama #yakup tilki
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