Aleyna Çakır davasında yeni gelişme!

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili Adli Tıp raporunu yayınladı

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran tarihinde evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Esen'in ölümünden sonra sevgilisi Ümitcan Uygun'un Esen'e şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayınlanmış ve tepkilere neden olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Televizyon programlarına katılan Esen'in ailesi kızlarının ölümünden Uygun'u sorumlu tutmuştu. Savcılık olay yeri incelemesinde cinayet izine rastlamazken, dosya incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



RAPOR SONUCU AÇIKLANDI

Adli Tıp olayla ilgili raporunu açıkladı. Rapora göre Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüme neden olacak belirtiler olmadığı bildirildi. Raporda, Esen'in otopsisinde kafatasında kırık, kafa içinde kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, büyük damar yaralanması gibi durumlara rastlanmadığı açıklandı.

Raporda Esen'in asılma dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı belirtildi. Esen'in vücudunda tespit edilen alkol düzeyinin de ölüme neden olabilecek bir düzeyde olmadığı açıklandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopsisinde boyun bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem (ip izi), telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."