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Aleyna Çakır'ın arkadaşı anlattı: Zorla çalıştırıp parasını alıyordu

Tanık Sera E., Ümitcan Uygun'un, Esen'e şiddet uyguladığını ve zorla çalıştırarak parasını aldığını iddia etti...

Aleyna Çakır'ın arkadaşı anlattı: Zorla çalıştırıp parasını alıyordu
29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:02

Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darbetmesiyle ilgili sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada Esen'in ev arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık Sera E., Ümitcan Uygun'un, Esen'e şiddet uyguladığını ve zorla çalıştırarak parasını aldığını iddia etti.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikâyetçi olmuştu. Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.  

EV ARKADAŞI: ÇALIŞTIRIP PARASINI ALIYORDU

Hakkında, farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma yürütülen, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un Ankara 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında izleyiciye ve basına kapalı olarak görüldü. Duruşmada, Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım'ın talebi doğrultusunda Sema Esen ile bir süre ev arkadaşlığı yaptığı Sera E., tanık olarak dinlendi. Sera E. ifadesinde, sanığın Esen'e birçok kez şiddet uyguladığına tanık olduğunu ve zorla çalıştırarak parasını aldığını ileri sürdü. Başka suçtan tutuklu sanık Ümitcan Uygun ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, tanığın ifadelerini kabul etmedi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ardından ertelendi.

“MÜTALAANIN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ”

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Umur Yıldırım, davada önemli olan bir tanığı dinlettiklerini belirterek, "Tanık Aleyna’nın şiddete maruz kaldığını, zorla çalıştırıldığını, Aleyna’yı çalıştırarak para kazandığını açık bir şekilde ifade etti. Aslında bu dosya, Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. 2’nci celsede istenen evraklardan HTS kaydı, ev sahibinin beyanı, elektrik, su abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Etiketler; #aleyna çakır #ümitcan uygun
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