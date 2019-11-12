Aleyna'ya çarpan sürücü için ceza kampanyası başlatıldı

Antalya'da, kazada yaşamını yitiren Aleyna Hatun Budanır'a (17) çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Kara (19), 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Kara'nın aldığı cezaya tepki gösteren baba Şahimerdan Budanır, internette imza kampanyası başlattı.

Olay, 16 Ağustos 2017 günü Burdur- Antalya karayolunda meydana geldi. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkıp, servise bindi. Servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre Aleyna Hatun Budanır'ı yan yola girmeden ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Budanır'a, Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Organlarıyla hayat verdi

Hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları, babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla bağışlandı. Aleyna Hatun Budanır'ın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi. 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü Hakan Kara, davanın karar duruşmasında 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Servis sürücüsü Mahmut Y. ise beraat etti.

Ceza yetersiz

Şahimerdan Budanır, kararı temyiz edeceklerini söyledi. Verilen cezanın yeterli olmadığını belirten Budanır, internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanyanın muhatabı olarak ise Adalet Bakanlığı seçildi. Kampanyanın çağrı metninde, "Aleyna Hatun Budanır, 17 yaşında onu aramızdan aldılar. Kural tanımazlar tali yolda 120 ile giden maganda ve indirilmemesi gereken yerde indiren servis şoförü suçlu bulunmuyor, ama 17 yaşındaki kızım suçlu bulunuyor adalet mi bu?" ifadeleri yer aldı. Kampanyaya şimdiye kadar 500'e yakın kişi imza vererek destekte bulundu.

Açlık grevi yapacağım

Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen baba Budanır, "Sanıklara verilen cezalar yeterli değil. Suçlular resmen ödüllendiriliyor. Türkiye'de bir insanın canı bu kadar ucuz mu? İmza kampanyasını da sesimizi duyurabilmek adına başlattık. TBMM'de gündem olsun istiyoruz. Suçlulara gereken ceza verilmezse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağım. İleriki zamanda, sanıklar gerekli cezayı alana kadar da açlık grevi ve oturma eylemi yapacağım" dedi.