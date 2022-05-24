Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alma!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yanıt veren Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef alan Koç, "Bir daha Aziz Yıldırım'ın adını ağzına almayacaksın" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinde Fenerbahçe’nin medya tarafından desteklendiği söyleyen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’ya ”Kalbini kırmak istemiyorum ama boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!” dedi. Ali Koç’un bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Programda, FETÖ’nün 3 Temmuz kumpasında örgüte destek veren Rasim Ozan Kütahyalı’yı da hedef alan Ali Koç, “Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem…” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım’ı o dönemde örgüte karşı çıkmadığını dile getirince stüdyo karıştı. “Bir daha Aziz Yıldırım’ın adını ağzına almayacaksın” diyen Ali Koç’a Kütahyalı bağırarak, “Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan’ın kellesini almak istediler biz çökerttik bu örgütü” ifadeleriyle karşılık verdi.

Ali Koç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Filmi geriye sarabilseydik, başkan adayı olmak için bir sene daha beklerdim. Gemiyi yüzdürebilmek için maddi manevi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı. Seçimler bir sene daha sonra olsaydı daha net şeyler olabilirdi. Bazı olaylar oldu geçmişte bir sene evveline gidersek. Kısmet buymuş.

Aziz Yıldırım konusuna girmek istemiyorum. Beraber çok yayına çıkmak istedim, olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyatında not bile yollamamam, durumun ne kadar acı olduğunu gösteriyor. Sorun bende değil. Ama keşke böyle olmasaydı. Zaman her şeyin ilacıdır.

İlk sezon çok fazla değişimi aynı anda yaptık. Başkan değişti, yönetim değişti. takım değişti. Paramız yoktu. fakat paramız olmadığımız için transfer yapamayacak durumdaydık. Çok büyük beklentilerle gelenler bizleri tatmin etmedi. Ama her şeye rağmen şampiyonluğun en büyük adayıydık.

Kesin bizim hatalarımız oldu. Tecrübe kazandık. Yapısal unsurlar da var. Yaşanan bütün tatminsiz sonuçları dış etkenlere bağlamıyorum ama çok önemli etkenler. 8 senede 4 takım şampiyon olmuş. Bunlardan biri Fenerbahçe değil.

Her sezon başlangıcında bir algı yapılıyor. Fenerbahçe şampiyon olacak diye. Siz de katkı yapıyorsunuz bu algıya. 8 senedir en çok Fenerbahçe’nin hakkı yeniyor.

Bizim de hatalarımız kesin olmuştur. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli. Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem… Duruş olarak, büyük olarak, Fenerbahçe’nin zaman zaman hasede de neden olacak durumlar oldu. Bundan bizim payımız da var. Ama bu hakkımızın yenmesi için bir sebep değil.

3 TEMMUZ VE FETÖ TARTIŞMASI

Ali Koç: “Rasim Ozan Kütahyalı, 3 Temmuz’dan 4 yıl sonra Beyaz TV’de, 2015’te şunuları söyledi; “3 Temmuz olmasaydı, Fenerbahçe’yi yerle yeksan etmeseydik, Galatasaray’ın önünü açamazdık. Galatasaray için neler yaptığımı en iyi Ünal Aysal bilir. Siz laf üretirken, biz laf ürettik. Galatasaray 2011 itibariyle gömülmüştü. 3 Temmuz olmasa biterdi. Galatasaray, Fenerbahçe’den çok geriye düşecekken, bugün eşit seviyelerde. Onun bir medya ayağı da var değil mi, biraz düşünün bazı şeyleri.” Bunlar ne demek?”

Rasim Ozan Kütahyalı: “Galatasaray yöneticileri o dönem çok şımardı. Onlar havaya girince, ben de hatırlatmak istedim. Diplomatik değil, Dan, dun söyledim. 3 Temmuz’dan önce Fenerbahçe atılım kaydetti. 3 Temmuz’da Fenerbahçe yara aldı, Galatasaray o boşluktan faydalandı. Galatasaray bu işin içinde değil. Esas hedef Aziz Yıldırım’ı yok etmekti. Dolaylı olarak Fenerbahçe’yi de eleme geçirme operasyonu. Ondan sonra Galatasaray’ın önü açıldı ama bu bir şanstı. Fenerbahçe zaten sonuna kadar geldi, Süper Final’de kaybetti. O zaman fanatik bir insandım, şimdi objektifim. Fanatik Galatasaraylı, Aziz Yıldırım karşıtı olarak bunları söyledim. Aziz Yıldırım çok tuhaf bir güçtü. Başka başkanları kontrol edecek kadar güçtü. Usulen o dava yanlıştı. Galatasaray’ın 97’si ile ilgili Mehmet Ağar’ın da yüzüne söyledim, Rıdvan Dilmen de şahittir. 97’de de Beşiktaş’ın hakkı yenmiştir. Ali Koç dönemlerinde Fenerbahçe kollandı.”

AHMET ÇAKAR: ŞİKE VAR DEDİM



Ali Koç: “Aziz Yıldırım kul hakkı yemedi, suç işlemedi. Bir sene hapiste yattı. O zamanlar can derdindeydik, sizin programları izlemedik. Sanki Rasim Bey, tesadüf de olabilir, spora girdi. Ahmet Bey, Rasim Bey’i spora soktu.”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Aziz Yıldırım ile barışmanıza vesile olursam, çok mutlu olurum” sözüne cevap veren Ali Koç: “Rasim Bey, kendinizi çok ciddiye alıyorsunuz.”

Ahmet Çakar: “Tapeleri önümüze koydular, şike var dedim. 2011’e dönsem, yine aynısını derim. Devletin bütün kurumları uyanamadı, ben mi uyanacaktım?”

ALİ KOÇ’TAN RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA: TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN, KENDİNE GEL

Ali Koç: “Rasim Bey sanki bu işte seçilmiş sözcülerden biriydi. Bizim dava öncesi bir kitap çıkarıldı, Rasim Bey sözcüsü gibiydi. Aceleyle yazılmış kitap yazıldı, davayla ilgili. ‘Herkes susacak ve emniyetçiler konuşacak’ diyorsunuz ekranda. Bu sisteme, bu örgüte sempatiyle bakan birinin sözleri gibi konuşmalarınız var. Dosyada gizlilik vardı ama her gün tapeler servis ediliyor. En çok tape Mehmet Baransu ve Rasim Bey’e servis ediliyordu.”

Rasim Ozan Kütahyalı: “Mehmet Baransu ve sizi mahveden savcılar içerideyse, bizim sayemizde. FETÖ’yü bitiren en önemli 15-20 kişiden biriyim. Bazı arkadaşların yazılarını da ben yazarım. 3 Temmuz’da yaptıklarım ama sonrasında işin doğrulanması için de birçok şey yaptım.”

AZİZ YILDIRIM'IN İSMİNİ AĞZINA ALMA

Ali Koç: “Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Aziz Yıldırım devletin yanında değildi ne demek? O zaman terör örgütünün en büyük üyesi sensin. Program bitene kadar Aziz Yıldırım’ın ismini ağzına alma. Bir kendine gel.”

Rasim Ozan Kütahyalı: “Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan’ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı.” sözlerine Ali Koç: “Aziz Yıldırım’ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz’ün heykelini dikmeye çalışan adamsın.

Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım’ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Bu işin medya ayağının en büyük sözcüsü sendin. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ’yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin! Futbolda temizlik lazım. İnşallah Allah senin gibileri de basından temizler.”