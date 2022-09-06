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Alışverişe gelen müşterilerine bıçakla saldırdı!

06 Eylül 2022 Salı 12:43

Elazığ, müşterilerine saldıran bakkalı konuşuyor. Kamera görüntülerine de yansıyan olayda market sahibi U.M.'nin alışveriş için gelen müşterilere bıçakla ve yumrukla saldırdığı görülüyor. Olaylar sonrası saldırgan U.M. gözaltına alındıktan sonra Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi


İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 ay önce market işletmeye başlayan U.M., 15 gün içerisinde farklı zamanlarda alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçak ve yumrukla saldırıda bulundu. Psikolojik ilaçlar kullandığı belirtilen U.M. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde, U.M., markete gelen bir müşteriyle önce konuşup, ardından da bıçakla saldırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise U.M.’nin, bıçakla müşteriyi kovaladığı yer aldı. Bir müşterinin de marketten kaçarken yere düştüğü görüldü.

U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, U.M.’nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. U.M.’nin yapılan muayenenin ardından hastanede tedaviye alındığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #elazığ #müşterilerine saldıran bakkal #bakkal saldırı
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