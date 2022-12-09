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Alışverişten dönen annesini feci şekilde öldürdü!

Alışverişten dönen annesini feci şekilde öldürdü!
09 Aralık 2022 Cuma 08:44

Antalya'da 37 yaşındaki Yusuf E.T., tartıştığı annesi 61 yaşındaki Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Gürültüyü duyan komşular eve koştu. Yusuf E.T. eli kanlı bir şekilde kapıyı açtı. Kaçmaya çalışan Yusuf E.T. yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yusuf E.T. ile alışverişten dönen anne Zübeyda Tıraş, henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E.T., o sırada elma yiyen anne Zübeyda Tıraş'ın elindeki ekmek bıçağını alarak saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbede sırasında Yusuf E.T., elindeki ekmek bıçağını annesinin boğazına sapladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KOMŞULARI YAKALADI

Yaşanan tartışmadan kaynaklı gürültü üzerine komşular, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, Yusuf E.T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları içeriye girmek istedi. Panik içerisinde kaçmaya çalışan Yusuf E.T., komşuları tarafından yakalandı. Odaya girdiklerine Zübeyde Tıraş'ı boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Zübeyda Tıraş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Evde inceleme yapan polis, cinayet zanlısı Yusuf E.T.'yi, emniyet müdürlüğüne götürdü. Zübeyda Tıraş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bu sırada eve gelen baba Süleyman Tıraş, büyük üzüntü yaşadı. Baba Tıraş'ı komşuları teselli etmeye çalıştı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #annesini öldürdü
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