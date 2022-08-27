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Alkol şişesini fırlatıp havaya ateş açan İranlı sınır dışı edilecek!

27 Ağustos 2022 Cumartesi 08:07

İstanbul Kartal'da rezidansta yaşayan İran uyruklu kişinin evinin balkonundan aşağıya alkol şişesi attığı ve araba kullanırken havaya ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Yakalanan kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi

Kartal’da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı. Daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı. Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.’ye ait olduğu belirlendi. U.Ş. de Pendik'teki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kartal #alkol şişesi #havaya ateş açma #iranlı
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