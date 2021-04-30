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Alkol yasağında flaş gelişme!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Alkol yasağında flaş gelişme!
30 Nisan 2021 Cuma 11:54

Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca market ve bakkallar alkol satışı yapamayacak. Hükümet, yayımladığı genelgeye alkol yasağını açıkça yazmadı. Ancak mülki idare amirleri sorular üzerine market ve bakkallara alkollü içki satışının yasak olduğu bilgisini verdi. Valiliklerden uzun uğraşların sonunda yasağı öğrenen marketler, içki reyonlarına astıkları afişlerle alkol satışlarının 17 gün boyunca yapılamayacağını halka duyurdu.

Tartışmalara yol açan alkol satış yasağı ile ilgili Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan çarpıcı iddia geldi. Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun” dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığ’ndan da bir açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir.

* Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler; #alkol yasağı #alkol yasağı kalktı
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