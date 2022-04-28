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Alkole yeni zam yolda!

Alkole yeni zam yolda!
28 Nisan 2022 Perşembe 13:16

Ramazan sonrasında alkole yüzde 15 ile yüzde 40 arasında zam gelecek. Sektör temsilcileri alkolde başlayan zamların başka ürünlerde de devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Mey Diego firmasının attığı mesaj paylaşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "15 Mayıs 2022 tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ile yüzde 20, şaraplarda ise yüzde 35 ile yüzde 40 oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" dedi.

Etiketler; #alkol #alkol zam #tekel #votka zam
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