Allianz bir ilke daha imza attı

2016 yılında çıktığı sürdürülebilirlik yolculuğunda, “Ölçülmeyen şey yönetilemez” anlayışıyla hayata geçirdiği tüm çalışmaları Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) tabanlı sürdürülebilirlik raporuyla kamuoyuna açan Allianz Türkiye, bu yıl bir ilke daha imza attı.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını iş stratejilerine entegre etmeye odaklanan Allianz Türkiye, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Türkiye Ağı ERTA’nın yürütme kurulu üyelerinden biri olarak bu yılki raporunu, GRI’ın yanı sıra entegre düşünme biçimi ve raporlama standartları doğrultusunda hazırladı. Allianz Türkiye “2019 Entegre Raporu” ile yatırıma açık olmayan şirketler arasında, sigorta sektöründe, bireysel emeklilik sektöründe ve Allianz Grubu’nda entegre rapor yayımlayan ilk şirket oldu. Raporda faaliyet gösterdiği ortamı, faaliyetlerini etkileyen trendleri, risk ve fırsat yönetimini, ortak değer yaratmayı esas alan iş stratejisini ve öncelikli konuları kapsamında yıllık performansını paylaştı. Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli’ni iş stratejisini de kapsayacak şekilde yenileyen şirket, varoluş amacı olan “Allianz Seninle”yi sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıdığı modelinin ayrıntılarına da yine rapor kapsamında yer verdi.

Paylaşıyoruz

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Artık sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de şeffaf ve iş stratejimizle entegre bir şekilde paylaşıyoruz. Sigorta sektöründe sürdürülebilirlik stratejisi çizen ve komitesi olan ilk, konuyu bu işe özel bir departmanla yöneten tek şirketiz. İşimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürme sürecinde tüm paydaşlarımızın görüş ve ihtiyaçlarını da gözeterek önceliklendirme analizi yaptık ve ardından Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli’mizi iş stratejimiz, entegre düşünme biçimi ve paydaş beklentilerimizle uyumlu bir şekilde yeniledik. Modelimizi, iş stratejimizin, önceliklendirdiğimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na direkt katkı vermesi üzerine kurguladık. Yeni modelimizde sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturan “iyi çevre, iyi toplum, iyi kurum” yaratma yolundaki odak alanlarımızı genişleterek, iş stratejimizle daha entegre hale getirdik” dedi.