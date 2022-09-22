KAZA GEÇİREN ACUN'DAN YENİ HABER
KAZA GEÇİREN ACUN'DAN YENİ HABER
0
KOLAJENİN FAYDALARI NELER?
KOLAJENİN FAYDALARI NELER?
0
FACEBOOK LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR
FACEBOOK LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR
0
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
0

"Almanya'ya götüreceğiz" dedikleri Suriyelileri gasbettiler!

"Almanya'ya götüreceğiz" dedikleri Suriyelileri gasbettiler!
22 Eylül 2022 Perşembe 12:46

Almanya’ya gitmek için ülkelerinden yola çıkıp, yasa dışı yollarla sınırı geçen 7 Suriyeli, Mersin'de tanıştıkları 4 kişi tarafından Adana’ya getirilip, bir evde alıkonulduktan sonra para ve cep telefonlarıyla pasaportları silah zoruyla gasbedildi. İçlerinden birinin çatıya çıkıp dışarı atlayarak yardım istemesi üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kaçak göçmenleri kurtardı.

Suriye'den Almanya’ya gitmek için yasa dışı yollarla sınırı geçen 7 kişi Mersin’e geldi. Burada Suriyelilerle tanışan 2 kişi, para karşılığında kendilerini Almanya’ya götürebileceklerini söyledi. Parayı alan şüpheliler, Suriyelileri otomobille Adana’ya götürdü. Şüpheliler, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ndeki bir eve yerleştirdiği Suriyelileri, 2 gün beklettikten sonra dün akşam silahla tehdit ederek 8 bin euro ve cep telefonlarını aldı. Yanlarına bisküvi ve meyve suyu bırakan şüpheliler, evin kapısını da kilitleyip, kaçtı.

Suriyelilerden Baran Diyar, bugün sabah saatlerinde evin çatısına çıkıp, sokağa atladı. Mahalledeki bir markete sığınan Diyar, polisi aramalarını istedi. Adrese gelen ekipler kapıyı açıp, grubu kurtardı. Almanya’ya gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Diyar, "6 arkadaşımla birlikte Mersin’den buraya getirildik. 3 gündür buradayız. İsimlerini bilmediğim 4 kişi bizi silahla alıkoydu. Sonra para, cep telefonu ve pasaportlarımızı aldılar. Ben damdan atlayıp, kaçtım. Sonra polis bizi kurtardı" dedi.

Ekipler, evde yapılan incelemenin ardından Suriyelileri İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriyeli #gasp #almanya #adana
Önceki Haber
Eşinin böbreği ile sağlığına kavuştu
Sonraki Haber
Ege Mahallesi yeniden doğacak
Kendini asmak isteyen genç kız son anda kurtarıldı! Odasından bu resimler çıktı!
Kendini asmak isteyen genç kız son anda kurtarıldı! Odasından bu resimler çıktı!
0
Tuz Gölü'nden satmak için çaldıkları flamingolar bagajda öldü!
Tuz Gölü'nden satmak için çaldıkları flamingolar bagajda öldü!
0
Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü
Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü
0
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
0
Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
0
İşaret dili tercümanı alınacak
İşaret dili tercümanı alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.