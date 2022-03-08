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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
08 Mart 2022 Salı 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 38 (otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvuracak adayların Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.


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