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Altınbaş Üniversitesi 36 kişi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü 36 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Altınbaş Üniversitesi 36 kişi alacak
20 Ekim 2021 Çarşamba 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Altınbaş Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre akademik birimlerine öğretim üyeleri alımı yapacaktır.

 

İlana başvuracak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

İlan için başvurular 20 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

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