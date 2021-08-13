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Altınbaş Üniversitesi 42 kişi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü 42 öğretim üyesi alacaklarını açıkladı

Altınbaş Üniversitesi 42 kişi alacak
13 Ağustos 2021 Cuma 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Altınbaş Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre akademik birimlerine öğretim üyeleri alımı yapacaktır.

 

Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

İlan için son başvuru tarihi ise 27 Ağustos 2021 olarak belirtilmiştir.


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