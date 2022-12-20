Altınbaş Üniversitesi 51 kişi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, 51 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitenin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

İlan için başvurular 20 Aralık 2022 ile 4 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.



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