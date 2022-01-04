Altınbaş Üniversitesi Akademik Personel alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Altınbaş Üniversitesi'nin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

İlan için başvurular 4 Ocak 2022 ile 19 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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