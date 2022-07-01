Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitenin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

İlan için başvurular ise başladı. Başvurular için son tarih 18 Temmuz 2022 olarak açıklandı.



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