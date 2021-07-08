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Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Altınbaş Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre, akademik birimlerine öğretim üyeleri alımı yapacaktır.

 

Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

İlan Başlama Tarihi : 08.07.2021’dir.
İlan İçin Son Başvuru Tarihi : 28.07.2021’dir.


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