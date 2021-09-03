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Alucra Belediyesi 6 kişi alacak

Giresun'a bağlı Alucra Belediyesi, 6 memur alımı yapacağını açıkladı

Alucra Belediyesi 6 kişi alacak
03 Eylül 2021 Cuma 11:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun ili Alucra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 15 Ekim 2021 olarak açıklanmıştır.


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