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Amasya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 20 yaralı

Amasya Merzifon'da bir yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 20 yaralı
19 Ekim 2022 Çarşamba 10:41

Kaza, sabah saatlerinde Gökçebağ köyü Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut idaresindeki 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Selahattin İnanır'ın (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yedek şoför Dursun Şerbetçi (52) ile yolcu Temel Aslantürk'ün (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 20 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #amasya #merzifon #yolcu otobüsü #kaza
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