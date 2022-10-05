Amasya Üniversitesi 26 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Amasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir.

İlan için başvurular 5 Ekim 2022 ile 19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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