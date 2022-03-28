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Amasya Üniversitesi 47 kişi alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Amasya Üniversitesi 47 kişi alacak
28 Mart 2022 Pazartesi 09:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Amasya Üniversitesi birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  4. maddesinin (B) fıkrasına  göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978  tarihli  ve 7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”  içerisinde  yer  alan  Ek  2.  maddenin  (b)  fıkrasına  göre 2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas  alınmak  suretiyle  Lisans,  Önlisans  ve  Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 kadro için sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 28 Mart 2022 ile 11 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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