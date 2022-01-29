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Ambulans geç geldi deyip, sağlık çalışanlarına saldırdılar!

29 Ocak 2022 Cumartesi 09:34

Gaziantep'te hasta yakınları ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırı anları bir cep telefonu ile görüntülendi. 

Alınan bilgiye göre, evinde beyin kanaması geçiren ve Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen D.Ç'nin buradaki ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Hasta yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek serviste çalışan hastane personeline saldırmaya başladı.

Saldırı, polis ve özel güvenlikçilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının gece-gündüz fedakarca çalıştığını belirtti.

Sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getiren Gül, "Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret, şiddet uygulanması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bu arada, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık çalışanı #saldırı #gaziantep #ambulans
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