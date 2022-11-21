SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
0
CEM YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
CEM YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
0
HINCAL ULUÇ ÖLDÜ!
HINCAL ULUÇ ÖLDÜ!
0
İZMİR'DE DİKKAT ÇEKEN BULUŞ
İZMİR'DE DİKKAT ÇEKEN BULUŞ
0

Amcasını öldürttü, polisin peşine düştüğünü öğrenince de intihar etti!

Amcasını öldürttü, polisin peşine düştüğünü öğrenince de intihar etti!
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:01

Adana'da Hamit Koç, tekel bayisinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası Koç'u öldüren İ.A. ve Burhan Arslan yakalandı. İ.A. ifadesinde, Ali Kasar'ın amcası ile kavga ettiğini ve kendisinden onu öldürmesini istediğini söyledi. Tabancayı Kasar'ın kendisine verdiğini ve cinayeti işlediğini itiraf eden İ.A. ile Arslan tutuklandı. Polisin peşine düştüğünü öğrenen Ali Kasar ise pompalı tüfekle intihar etti

Olay, 14 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı’ndaki bir tekel bayisinde meydana geldi. Hamit Koç, iş yerinde oturduğu sırada içeri giren bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtı. Başından vurulan Koç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise caddede kendisini bekleyen kişinin motosikletine binip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Koç’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

‘ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ’

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin İ.A., motosikleti kullananın ise Burhan Arslan olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki arkadaşlarının evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen İ.A., ifadesinde, “Yanında çalıştığım Ali Kasar, amcasıyla kavga ettiğini söyleyip, öldürmemi istedi. Sonra da tabancayı bana verdi. Ben de cinayeti işledim” dedi.

Polis, Ali Kasar ile Koç’un kavga ettiği sırada olay yerinde bulunan Muhammet Koç’u da (31) gözaltına aldı.

İNTİHAR ETTİ

Harekete geçen ekipler, babası ve annesi boşandıktan sonra annesinin soyadını alan Ali Kasar’ın Sarıçam ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi’ndeki evine gittiğini tespit etti. Polisin peşinde olduğunu öğrenen Ali Kasar, pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Jandarma ekipleriyle adrese giden polis, Kasar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Ali Kasar’ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. ile Burhan Arslan tutuklanırken, Muhammet Koç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #cinayet #haber #güncel
Önceki Haber
Karşıyaka Belediyesi kafesinde glutensiz menü dönemi
Sonraki Haber
Gece vardiyasından çıktı, evinin önünde öldürüldü
Teröristler roketlerle saldırdı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
Teröristler roketlerle saldırdı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
0
Gece vardiyasından çıktı, evinin önünde öldürüldü
Gece vardiyasından çıktı, evinin önünde öldürüldü
0
Düzce Üniversitesi 47 kişi alacak
Düzce Üniversitesi 47 kişi alacak
0
Yargıtay işçi alacak
Yargıtay işçi alacak
0
Bilişim personeli alınacak
Bilişim personeli alınacak
0
Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı
Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.