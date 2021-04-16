NEHİRDEN SÜT AKTI!
NEHİRDEN SÜT AKTI!
0
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ!
0
ONLİNE TOPLANTIYA ÇIPLAK YAKALANDI
ONLİNE TOPLANTIYA ÇIPLAK YAKALANDI
0
ÇOCUĞUNUZ ÖFKELENİYORSA...
ÇOCUĞUNUZ ÖFKELENİYORSA...
0

Amiral bildirisinde yeni gelişme: Evlerinde polis araması

104 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri soruşturmasında, 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ifadesi alınmayan bazı amirallerin evlerinde polisin arama ve el koyma işlemi yaptığı öğrenildi

Amiral bildirisinde yeni gelişme: Evlerinde polis araması
16 Nisan 2021 Cuma 10:09

Emekli amirallerden 11'inin avukatlığını yapan avukat Hüseyin Ersöz, biri İstanbul Büyükçekmece'de ve diğeri İzmir'de oturan iki müvekkilinin evlerinde sabah saatlerinde polis tarafından arama yapıldığını, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti. Ersöz, müvekkillerinin gözaltına alınmadığını ancak ifadelerini vermek üzere haftaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldıklarını ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #emekli amiral #soruşturma #104 emekli amiral #amiral bildiri
Önceki Haber
Urla'da kadınlar kendi markalarını kurdu: Koca nine
Sonraki Haber
İzmirli depremzedeler dernek kurdu
Özyeğin Üniversitesi 13 kişi alacak
Özyeğin Üniversitesi 13 kişi alacak
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alımı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Eşini dövüp 'Seni öldürürsem ceza yemem' dedi!
Eşini dövüp 'Seni öldürürsem ceza yemem' dedi!
0
Dört kişilik bir ailenin aylık sadece beslenme harcaması 2 bin 716 TL!
Dört kişilik bir ailenin aylık sadece beslenme harcaması 2 bin 716 TL!
0
Tarlada çalışırken eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
Tarlada çalışırken eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.