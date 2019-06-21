Anadolu Ajansı'ndan Öcalan iddiası

Devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı (AA), İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsız kalması çağrısında bulunduğunu iddia etti.

31 Mart yerel seçimlerinde, seçimi Cumhur ittifakı Adayı Binali Yıldırım'ın kaybedeceği anlaşılınca veri akışını durduran ve 12 saat boyunca İstanbul halkının başkan seçtiği CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferini ilan etmemekte direnen Anadolu Ajansı, söz konusu teröristbaşı Öcalan olunca halkı bilgilendirme konusunda daha hızlı davrandı.

Dün gece AA'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul seçimlerinde HDP'ye tarafısızlık çağrısı yaptığı öne sürüldü. HDP, Anadolu Ajansı'nın önceki manipülasyonlarını hatırlatarak Öcalan'ın avukatlarının yapacağı açıklamanın beklenmesi gerektiğini duyurdu. Bir terör örgütü elebaşının seçimlere ilişkin yorumunun devletin resmi ajansı tarafından duyurulması ise kafalarda soru işareti yarattı.

Cumhurbaşkanı, teröristbaşının sözlerini yorumladı

İstanbul seçimlerine çok az süre kala yapılan anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun zaten kazandığı başkanlığı yeniden kazanacağının görünmesi üzerine sahaya çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da, katıldığı canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan'ın HDP'ye yaptığı iddia edilen çağrıyı yorumladı. Erdoğan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile HDP'nin tutuklu bulunan eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın liderlik mücadelesi içine girdiğini savundu. Programı sunan sunucuların da konuyu derinlemesine inceleme arzusuyla birlikte, hükümlü bir teröristin söyledikleri bir anda memleketin önemli bir meselesine dönüştü!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları bugün açıklama yapacak.