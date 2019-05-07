Anadolu Ajansı söylem değiştirdi

31 Mart seçimlerinde İstanbul sonuçlarını aktarırken manipülasyon yaptığı gerekçesiyle eleştirilere uğrayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı, artık terör örgütü PKK'nın hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan'dan "terörist" diye söz etmiyor.

Kurtuluş Savaşı'nda verilen haklı mücadeleyi dünyaya anlatması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, bölücü terör örgütü PKK'nın ağırlaştırılmış müebbet mahkûmu elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı haberlerde söylem değiştirdi.

AK Parti tarafından bir dönem yürütülen ve 700'den fazla güvenlik görevlisinin şehit olmasına neden olan "Çözüm Süreci" döneminde yaptığı haberlerle tepki çeken, 31 Mart seçimlerinde manipülasyon suçlamalarına maruz kalan, Atatürk'e küfreden ve önceki gün ölen sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Anadolu Ajansı'nın Öcalan hakkındaki haberlerinde değişim yaşanıyor.

31 Mart seçimlerinden önce yaptığı haberlerde Abdullah Öcalan adının önüne mutlaka "terör örgütü PKK'nın elebaşı" ifadesini ekleyen Anadolu Ajansı, yeni söylemlerinde terörist başı Öcalan'ı "İmralı" diye tarif etmeye başladı.

Anadolu Ajansı'nın bu tavrı hükümetin yeni bir çözüm sürecine hazırlandığı yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli'den henüz bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.