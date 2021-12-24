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Anadolu Üniversitesi 22 kişi alacak

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Anadolu Üniversitesi 22 kişi alacak
24 Aralık 2021 Cuma 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Anadolu Üniversitesi ilanda  belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547  sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

 

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını sağlamayan veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan için başvurular 24 Aralık 2021 ile 7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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